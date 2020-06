Geringfügig mehr Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Proben für Corona-Tests werden einem Labor für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mainz In Rheinland-Pfalz sind innerhalb von 24 Stunden 21 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Damit lag die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie im Bundesland mit dem Erreger Sars-CoV-2 infizierten Menschen am Dienstag bei 6798 (Stand: 10.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.

