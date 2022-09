Corona : Geringe Nachfrage nach Corona-Impfungen im Saarland

Saarbrücken Die Nachfrage nach Corona-Impfungen in saarländischen Impfzentren ist derzeit gering. Pro Woche ließen sich im Impfzentrum Saarlouis rund 200 Menschen impfen, im Impfzentrum Neunkirchen erfolgten etwa 150 Impfungen, teilte das Ministerium für Gesundheit der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken mit.

Neben diesen beiden Impfzentren befinde sich das Impfzentrum Saarbrücken weiter in Standby-Modus. Zudem würden Impfungen in geringem Maß über mobilen Impfteams angeboten, die ab Mitte September erneut Impfungen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen anböten. Zudem impfen nach wie vor niedergelassene Ärzte.