Gerichte verurteilen weniger: Rekordtief bei Jugendstrafen

Mainz Kein Diebstahl in geschlossenen Geschäften: Auch der Corona-Lockdown könnte zum rückläufigen Trend bei Jugendstrafen beigetragen haben. Dagegen haben Gerichte inzwischen mehr mit E-Bikern zu tun.

Die rheinland-pfälzischen Gerichte haben 2020 weniger Bürgerinnen und Bürger zu einer Strafe verurteilt als im Vorjahr. Bei Jugendstrafen gab es sogar erneut ein Rekordtief. Dabei könnten laut Experten auch die Corona-Lockdown-Monate eine Rolle gespielt haben. 2020 wurden in Rheinland-Pfalz 32 681 Bürgerinnen und Bürger zu einer Strafe verurteilt, rund ein Prozent weniger als im Vorjahr, wie Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Freitag in Mainz mitteilte. Diese Zahl liege somit deutlich unter dem bisherigen Spitzenwert der vergangenen drei Jahrzehnte mit 43 528 Verurteilten im Jahr 2005, ergänzte er bei der Vorstellung der Strafverfolgungsstatistik 2020.