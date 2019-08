Gericht will nach Explosionsunglück bei BASF Urteil sprechen

Frankenthal Knapp drei Jahre nach dem Explosionsunglück bei BASF mit Toten und Verletzten will das Landgericht Frankenthal heute ein Urteil sprechen. Die Anklage wirft einem 63-Jährigen fahrlässige Tötung, Körperverletzung und das fahrlässige Herbeiführen einer Explosion vor.

Er soll bei Reparaturarbeiten im Oktober 2016 in einer Art Blackout eine falsche Leitung angeschnitten und so die Tragödie ausgelöst haben. Bei der Explosion auf dem Werksgelände in Ludwigshafen kamen fünf Menschen ums Leben, 44 wurden verletzt.