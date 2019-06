Gericht weist Klage von „Prümer Taliban“ endgültig ab

Koblenz Das rheinland-pfälzische Oberverwaltungsgericht hat die Klage eines als „Prümer Taliban“ bekanntgewordenen jungen Afghanen gegen die Ablehnung seines Asylfolgeantrags endgültig abgelehnt. Die Entscheidung sei unanfechtbar, teilte das Gericht am Freitag in Koblenz mit (Beschluss vom 7. Juni 2019, Az: 13 A 10816/19.OVG).

Zuvor hatte bereits das Verwaltungsgericht Trier die Klage des Mannes abgelehnt. Dagegen war er in die nächste Instanz gezogen. Der Afghane befindet sich den Angaben zufolge derzeit im Kirchenasyl einer Gemeinde in Berlin.

Der Afghane hatte zuvor in Prüm in der Eifel gewohnt. Er hatte im Asylverfahren angegeben, für die islamistischen Taliban gekämpft zu haben, sei dann aber selbst für zwei Monate von diesen inhaftiert worden und später geflohen. Daraufhin wurde er wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt, im Prozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz widerrief er sein Geständnis und sagte, er habe als angeblicher Taliban-Deserteur leichter Asyl in Deutschland erhalten wollen.