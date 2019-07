Gericht weist Klage von Kabarettist gegen Blogger ab

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David Ebener/Archiv.

Saarbrücken Eine Klage des Kabarettisten Detlev Schönauer gegen einen Blogger, der ihn als „Rassisten“ bezeichnet hat, ist vor dem Landgericht Saarbrücken abgewiesen worden. Der Betreiber eines privaten Blogs habe sich kritisch mit dem Programm „Doppelhirn“ des Kabarettisten auseinandergesetzt: Daher sei die Äußerung durch die Meinungsfreiheit gedeckt und nicht rechtswidrig, urteilte die vierte Zivilkammer laut Mitteilung vom Donnerstag.

Nach Ansicht des Gerichts wird Schönauer durch die Bezeichnung als „Rassist“ zwar in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt. Es handele sich aber nicht um „Schmähkritik“, bei der nicht die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung einer Person im Vordergrund stehe. Der Kabarettist gehe mit seinem Programm bewusst in die Öffentlichkeit und müsse daher hinnehmen, dass seine teils zugespitzten Äußerungen „auch auf Missfallen stoßen oder gar pointierte und auch überzogene Kritik auslösen“, hieß es.