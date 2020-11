Gericht: Trierer Maskenpflicht nicht unverhältnismäßig

Koblenz Die von der Stadt Trier angeordnete Maskenpflicht in der Innenstadt ist aus Sicht des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz (OVG) nicht zu beanstanden. Wie das Gericht am Montag in Koblenz mitteilte, ist die Anordnung aus rechtlicher Sicht auch nicht unverhältnismäßig.

