Gericht sucht Klarheit zu Oppenheimer Grundstücksgeschäften

Mainz Die Beweisaufnahme im Prozess gegen den ehemaligen Oppenheimer Bürgermeister Marcus Held gestaltet sich weiter schwierig. Im November sind vier Verhandlungstage angesetzt.

In dem Prozess geht es um Maklercourtagen beim Ankauf von Grundstücken in Oppenheim in Gesamthöhe von rund 200.000 Euro. Im Gegenzug sollen die Mitangeklagten Spenden an den SPD-Ortsverein über 24.600 Euro überwiesen haben.