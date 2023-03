Gerichtsprozess Gericht schlägt Deal im Mordprozess um Asylheim-Brand vor

Am Dienstagnachmittag sollte die Verteidigung Gelegenheit für ein ausführliches Gespräch mit ihrem Mandanten bekommen, der im Koblenzer Gefängnis in Untersuchungshaft sitzt. Die Hauptverhandlung am Dienstag wurde laut OLG-Sprecherin Diesel verkürzt: „Die Zeugen für heute sind abgeladen worden.“ Die Fortsetzung des Mordprozesses ist nach Ostern am 17. April terminiert.