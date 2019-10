Gericht: Rheinland-Pfalz weit vorn bei Einführung der E-Akte

Koblenz Digitale Revolution auch in der Justiz: Rheinland-Pfalz ist laut dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz bei der Einführung der elektronischen Gerichtsakte bundesweit weit vorne. Bis Ende 2024 sollen nach Angaben des Mainzer Justizministeriums die rund 75 Gerichte im Land mit bislang veranschlagten Kosten von 29,8 Millionen Euro papierlos arbeiten.

Die bundesweite Vorgabe sieht dafür erst den Januar 2026 vor.

Eine weitere Etappe in Rheinland-Pfalz begann am Dienstag am OLG Koblenz mit einem Fingerdruck seiner Präsidentin Marliese Dicke auf einem Bildschirm. Nun sollen hier alle eingehenden Zivilverfahren nur noch mit elektronischen Akten bearbeitet werden. Im Frühjahr 2020 folgen laut Planung die Familienverfahren. Dicke sprach von der „größten Veränderung in der täglichen Arbeit“ ihrer langen Laufbahn. Das einzige andere OLG im Land, das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken, will die E-Akte 2020 einführen.

Diese Digitalisierung soll Verfahren und Abläufe beschleunigen und erleichtern. Verfahrensbeteiligte können E-Akten sofort und auch gleichzeitig über Computer abrufen. Aufwendiges Kopieren oder Ausdrucken von Schriftsätzen entfällt. Das Bearbeiten, etwa die Suche nach einer bestimmten Stelle in einer Akte, soll ebenfalls leichter sein. Die Koblenzer OLG-Sprecherin und Richterin Petra Zimmermann ergänzte: „Ich habe von der E-Akte aus auch direkt Zugriff auf Rechtssprechungsdatenbanken.“ Bei Ortsterminen, etwa zur Inaugenscheinnahme von Baumängeln an einem neuen Gebäude, reiche es künftig, den Laptop mitzunehmen.

Noch transportieren Justizwachtmeister in den rheinland-pfälzischen Gerichten viele Papierakten auf Wagen oder in der Hand über Flure. Das kostet Zeit. Der Sprecher des Justizministeriums, Christoph Burmeister, sprach von einer Verlagerung der Aufgaben bei dieser Berufsgruppe: „Ein Stellenabbau wird hier nicht angestrebt, sondern die Stärkung des Sicherheitsbereichs.“ Damit bezog er sich auf ausgeweitete Eingangskontrollen, die Begleitung von Gefangenen innerhalb von Gerichten und ihre Überwachung in Prozessen.