Letzter Wille Gericht: Nicht jede Demenz führt zu unwirksamem Testament

Ein an Demenz erkrankter Mensch kann durchaus in der Lage sein, ein wirksames Testament zu errichten. Das entschied das Landgericht Frankenthal (Pfalz) einer Mitteilung zufolge. In dem Fall hatte eine Neunzigjährige, die keine pflichtteilsberechtigten Angehörigen hat, kurz vor ihrem Tod vor einem Notar ihr Testament gemacht und dem Sohn einer Freundin ihr Anwesen in Ludwigshafen vermacht.