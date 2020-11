Gericht: Maskenpflicht in Fußgängerzone rechtmäßig

Neustadt/Wstr. Die in der Allgemeinverfügung der Stadt Ludwigshafen angeordnete Maskenpflicht auf bestimmten Straßen der Innenstadt ist rechtmäßig. Das teilte das Verwaltungsgericht Neustadt/Wstr. am Freitag unter Verweis auf einen Beschluss vom Vortag mit.

Unter anderem lägen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass über die in der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes geregelte Pflicht zur Einhaltung eines Mindestabstands von 1,50 Metern das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich sei, argumentierte der Antragsteller. Außerdem sehe die Verfügung keine zeitliche Einschränkungen vor, gehe also davon aus, dass es in den genannten Bereichen jeden Tag und zu jeder Uhrzeit zu Menschenansammlungen kommen könnte, in denen Mindestabstände nicht eingehalten würden. Dies sei etwa angesichts des weitläufigen Berliner Platzes oder des Ludwigsplatzes unverhältnismäßig.