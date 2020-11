Gericht lässt keine Befreiung vom Präsenzunterricht zu

Eine Maske liegt neben einem Mäppchen. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Koblenz Schülerinnen und Schüler haben nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz keinen Anspruch auf eine Befreiung vom Präsenzunterricht wegen der Corona-Pandemie. Das Gericht in Koblenz bestätigte nach einer Mitteilung vom Dienstag die Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Neustadt an der Weinstraße.

Die Grundentscheidung des Landes für den Präsenzunterricht stehe „zumindest derzeit“ mit der Pflicht des Staates zum Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit in Einklang, befanden die Richter. „Ein gewisses Infektionsrisiko“ gehöre derzeit für die Gesamtbevölkerung zum allgemeinen Lebensrisiko.