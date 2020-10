Gericht: Klingeln des Handyweckers kein Täuschungsversuch

Koblenz Die Klausur eines Studenten, die durch das Klingeln seines Handyweckers gestört wurde, darf nicht allein deswegen mit der Note „nicht ausreichend“ bewertet werden. Das hat das Verwaltungsgericht Koblenz in einem Urteil Mitte Oktober entschieden und am Mittwoch mitgeteilt.

Ein Täuschungsversuch habe nicht vorgelegen, hieß es in der Begründung. Auch eine Störung des Prüfungsverlaufs rechtfertige nicht die schlechte Note.

In dem vorliegenden Fall klingelte während einer schriftlichen Prüfung der Handywecker des Bachelor-Studenten. Dieses Handy hatte er zuvor in den Flugmodus geschaltet und etwa 40 Meter entfernt von seinem Klausurarbeitsplatz in einer Tasche verstaut. Die Klausuraufsicht wertete den Vorfall als Täuschungsversuch und verwies den Kläger aus dem Prüfungsraum. Seine Klausur wurde mit „nicht ausreichend“ bewertet.