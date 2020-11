Gericht kippt nächtliche Maskenpflicht in Teilen von Koblenz

Koblenz Das Verwaltungsgericht Koblenz hat die nächtliche Maskenpflicht in Teilen der Rhein-Mosel-Stadt gekippt. Sie sei unverhältnismäßig und rechtswidrig, teilte das Gericht am Dienstag mit. Damit gab es dem Eilantrag eines Bürgers statt.

Die Kommune hatte eine Maskenpflicht von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr für die Stadtteile Altstadt, Mitte und Süd vom vergangenen Donnerstag an verfügt. Zwar könne damit grundsätzlich der Weiterverbreitung des Coronavirus entgegengewirkt werden, befanden die Richter. Die Stadt Koblenz habe aber nicht mildere Mittel geprüft. Mittlerweile gelte die Zwölfte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz unter anderem mit einem Verbot der Öffnung von Gaststätten. Damit sei im November nicht mehr mit der im Sommer häufigen Ansammlung junger Menschen mit Alkoholkonsum zu rechnen.

Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) teilte mit:

„Die Maskenpflicht hat sich überholt, seit der aktuelle Lockdown in Kraft getreten ist. Allerdings hat uns die Regelung sicher über das vergangene Wochenende gebracht.“ Die Stadt Koblenz kündigte an, ihre entsprechende Allgemeinverfügung aufzuheben. Der vierwöchige bundesweite Teil-Lockdown hatte am Montag dieser Woche begonnen, um die Ausbreitung des hochansteckenden Coronavirus zu bremsen.