Gericht hebt Verhandlungstermin im Streit um NS-Kunst auf

Eine Statue der Justitia mit einer Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Frankenthal In einem Streit um 2015 in Rheinland-Pfalz entdeckte NS-Kunst hat das Landgericht Frankenthal den für diesen Donnerstag (17.12.) geplanten Verhandlungstermin aufgehoben. Beide Seiten hätten beantragt, das Verfahren vorerst ruhen zu lassen, teilte die Justiz in der pfälzischen Stadt am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Sie wollten die Sach- und Rechtslage nun außerhalb einer Verhandlung erörtern.