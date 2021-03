Gericht hebt Teil der Beschränkungen im Einzelhandel auf

Saarlouis Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hat die Terminvergabe und die 40-Quadratmeter-Regel pro Kunde im Einzelhandel kassiert. Die Landesregierung muss jetzt nachbessern.

Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hat eine wesentliche Vorschrift zur Beschränkung des Einzelhandels am Mittwoch vorläufig außer Vollzug gesetzt. Dabei geht es um die Pflicht zur vorherigen Terminbuchung und die Beschränkung auf einen Kunden pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche, die in zahlreichen Geschäfte derzeit gilt. Sie sei eine Ungleichbehandlung gegenüber „privilegierten Geschäftslokalen“ wie Buchhandlungen und Blumenläden, in denen eine Person pro 15 Quadratmeter als „infektionsschutzrechtlich unbedenklich“ angesehen werde (Az. 2 B 58/21), teilte das OVG mit.