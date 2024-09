Verletzung nach Foul Gericht: Fußballer erhält nach Foul kein Schmerzensgeld

Die beiden Spieler nahmen 2019 an einem Fußballturnier teil. Der Kläger habe sich bei dem Foul einen Bruch des Wadenbeins, einen Bänderriss und eine Kapselverletzung zugezogen. Er gab vor Gericht an, der Beklagte sei mit gestrecktem Bein ohne Chance auf den Ball in sein Sprunggelenk gesprungen. Er habe dreimal operiert werden müssen und könne keine Kontaktsportarten mehr spielen.