Gericht: Corona-Verordnung verbietet auch Tantra-Massagen

Koblenz Das Betriebsverbot für Bordelle und andere Prostitutionsstätten in Rheinland-Pfalz gilt auch für das Angebot von Tantra-Massagen. Das entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz in einem am Montag veröffentlichten Beschluss (Az.: 6 B 10864/20.OVG). Es bestätigte damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Trier.

In der Beschwerde ging es um einen Betrieb in Trier, der trotz des in der aktuell bis Mitte September geltenden zehnten Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes festgeschriebenen Prostitutionsverbots öffnen wollte.