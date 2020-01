Gericht: Bundesweite Entscheidung zu Radarfallen

Koblenz Ursache tödlicher Unfälle ist oft zu hohes Tempo. Radarfallen sollen Raser ausbremsen. Manche Autofahrer zweifeln die Zuverlässigkeit der Anlagen an. Bis Ende Januar will der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hier zu einer Entscheidung kommen.

In einem Rechtsstreit um die Zuverlässigkeit von Radarfallen hat das höchste Gericht in Rheinland-Pfalz Sympathie für eine bundeseinheitliche Entscheidung erkennen lassen. Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs (VGH) in Koblenz, Lars Brocker, sagte zu der von Fachleuten immer wieder erhobenen Forderung, das Thema endlich dem Bundesgerichtshof (BGH) vorzulegen, dieses Ansinnen sei „gewiss nicht von der Hand zu weisen“. Gerichte hätten mit Blick auf Messdaten von Blitzern immer wieder unterschiedlich geurteilt - es gebe einen rechtlichen Flickenteppich in Deutschland.