Kabarettist Gerd Dudenhöffer spielt erstmals Heinz und Hilde Becker

Den saarländischen Kabarettisten Gerd Dudenhöffer (74) gibt es in seinem nächsten Programm als Doppelpack. Unter dem Titel „Mo so Mo so“ (Mal so mal so) tritt er erstmals nicht nur als Heinz Becker auf die Bühne, sondern auch als dessen Frau - Hilde Becker. Und zwar geschminkt, mit Perücke und Hut, Handtasche und Mantel. „Die Hilde ist im Prinzip ein modifizierter Heinz“, sagte Dudenhöffer in Bexbach-Kleinottweiler der Deutschen Presse-Agentur. „Ich werde sie spielen mit all ihren Schwächen, mit ihrer Nettigkeit, mit ihrer Unbedarftheit. Und ein bisschen in die Showkiste greifen.“