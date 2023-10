„Vereinte Patrioten“ Geplanter Umsturz: Terror-Verdächtige äußern sich nicht

Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die mutmaßliche Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ waren am Dienstag ein Mann und eine Frau in Rheinland-Pfalz festgenommen worden. Dem 52-Jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg sowie der 32-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim wird unter anderem die Unterstützung beziehungsweise Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Darüber hinaus wird einer weiteren Verdächtigen - einer 53-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim - vorgeworfen, von den Planungen gewusst, diese aber nicht angezeigt zu haben.