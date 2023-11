Lebensmittel Gepanschter Honig: Auch Özdemir fordert mehr Transparenz

Die vier Imkerverbände des Landes hatten einen „offenen Brief zur Notlage der Imkerei“ an Özdemir geschrieben und auf den „ruinösen und unfairen Wettbewerb hingewiesen“, der viele Imkerinnen und Imker dazu zwinge, ihre Tätigkeit aufgrund von Dumpingpreisen einzustellen oder zu reduzieren. Sie appellierten an den Minister, eine EU-Initiative zur Neufassung der Honigrichtlinie zu unterstützen und sich für eine faire und nachhaltige Produktion einzusetzen. Diese sieht vor, dass Herkunftsländer von importiertem Mischhonig künftig auf den Etiketten angegeben werden müssen. Eine Antwort haben die Imker noch nicht, der Minister werde aber auf den Brief reagieren, sagte ein Sprecher.