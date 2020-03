Nachfolger von Kardinal Reinhard Marx : Bätzing zum Reformprozess: „Dafür stehe ich ganz und gar“

Mainz Der 58-Jährige wird der Nachfolger von Kardinal Reinhard Marx.

Der neu gewählte Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, hat die weitere Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Kirche und den gerade gestarteten Reformprozess als vorrangige Aufgaben in seinem neuen Amt genannt. Im Zentrum der Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe in Mainz stehe das „weitere Vorgehen im Blick auf die schrecklichen Verbrechen des Missbrauchs“, sagte Bätzing nach seiner Wahl am Dienstag in Mainz. Daneben sei der gemeinsam mit katholischen Laienverbänden gestartete Synodale Weg eine große Aufgabe. „Dafür stehe ich ganz und gar“, betonte der Geistliche.