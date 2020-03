Geöffnete Geschäfte müssen Desinfektionsmittel bereitstellen

Ein Spender mit Desinfektionsmittel steht im Eingangsbereich eines Supermarktes. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archivbild.

Erfurt Die noch geöffneten Läden und Geschäfte in Thüringen müssen ihre Kunden über Corona-Schutzmaßnahmen informieren und Desinfektionsmittel bereitstellen. Das geht aus einem neuen Erlass hervor, den das Thüringer Gesundheitsministerium an den Verband der Wirtschaft Thüringens und den Handelsverband Thüringen verschickte und der am Montag veröffentlicht wurde.

Damit konkretisiert das Ministerium die bereits geltenden Anweisungen für Einzelhandelsgeschäfte, die bislang nicht von den angeordneten Schließungen betroffen sind. Dazu gehören unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Apotheken, Bau- und Gartenmärkte sowie Läden für Tierbedarf.

Die Geschäfte müssen unter anderem dafür sorgen, dass zwischen den Kunden mindestens 1,50 Meter Abstand gewahrt bleiben. Außerdem sollen die Kunden über Schutzmaßnahmen wie Händehygiene, Husten- und Nies-Etikette informiert werden. Auch der Zutritt in die Läden soll gesteuert werden - etwa durch Einlasskontrollen. Kunden mit Covid-19-Symptomen sollen nicht in das Geschäft gelassen werden.