Justiz : Generalstaatsanwalt: Zunehmende Radikalisierung im Internet

Jürgen Brauer, Generalstaatsanwalt in Koblenz, spricht. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Mainz Der scheidende Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer hat vor einer zunehmenden Radikalisierung „ganzer Gruppen und Einzelner über Chatgruppen und auf verschiedenen Plattformen im Internet“ gewarnt.

Die Verfolgung des Rechtsextremismus „in all seinen Ausprägungen“ sei inzwischen ein Schwerpunkt der Arbeit der Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus (ZeT), sagte er am Freitag in Mainz.