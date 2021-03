Generalsekretär Stich: Gute Ideen und digital vorbereitet

Mainz Der rheinland-pfälzische SPD-Generalsekretär Daniel Stich sieht den Wahlsieg seiner Partei als logische Folge der vergangenen Jahre an. „Wir waren digital gut vorbereitet, wir haben die Partei schon die Jahre vor Corona vorbereitet.

Wir hatten gute Ideen. Scheinbar gibt uns dieser Wahlabend Recht“, sagte Stich am Sonntagabend in Mainz. Der digitale Wahlkampf sei „für alle eine Herausforderung“ gewesen, so nun auch die Feier. „Ich werde ein Bier mit mir alleine trinken müssen. Aber: Es gibt Schlimmeres im Leben“, sagte Stich zum Erfolg der SPD und Ministerpräsidentin Malu Dreyer.