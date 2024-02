Parteien Generalsekretär Linnemann: CDU ist wieder regierungsfähig

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat die Christdemokraten auf einen Regierungswechsel im Bund eingeschworen. Die Partei sei mit dem Vorsitzenden Friedrich Merz an der Spitze wieder geschlossen und regierungsfähig, sagte Linnemann am Dienstag auf der ersten von sechs regionalen Konferenzen zum neuen Grundsatzprogramm der Partei in Mainz. Der Entwurf mit dem Titel „In Freiheit leben. Deutschland sicher in die Zukunft führen“ soll mit Parteimitgliedern bei insgesamt sechs Konferenzen diskutiert und im Mai bei einem Parteitag in Berlin verabschiedet werden.