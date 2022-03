Finanzen : Generaldebatte zum Haushalt im Zeichen der Flutkatastrophe

Mainz Oppositionsführer Baldauf nutzt den ersten Tag des Landtagsmarathons in dieser Woche für scharfe Attacken auf die Landesregierung. In der Debatte schlägt die Kontroverse um die Grünen-Politikerin Spiegel hohe Wellen.

Regierungsparteien und Opposition im Landtag Rheinland-Pfalz haben sich in der Diskussion über den Haushalt 2022 einen heftigen Schlagabtausch geliefert. Im Zentrum der Kontroverse stand am Mittwoch in Mainz die Flutkatastrophe vom Juli 2021 und die Rolle der damals für den Hochwasserschutz verantwortlichen Ministerin Anne Spiegel (Grüne), die jetzt Bundesfamilienministerin ist.