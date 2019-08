Genehmigungsverfahren für Autobahnausbau bei Mainz beginnt

Mainz Mit der öffentlichen Auslegung der Pläne beginnt heute das Genehmigungsverfahren für die umstrittene Verbreiterung der Autobahn 643 durch das Naturschutzgebiet Mainzer Sand. Danach können Bürger bis zum 11. Oktober Einwendungen gegen den Ausbau des 2,2 Kilometer langen Abschnitts von der Schiersteiner Brücke zum Mainzer Autobahnring erheben.

Die Planungen seien wegen der vielen naturschutzrechtlichen Fragen komplex und zeitintensiv gewesen, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) im Fachausschuss des Landtags. Der Ausbau solle „möglichst flächenschonend“ erfolgen. So soll es statt breiter Böschungen Stützwände mit Drahtschotter geben.

Der Abschnitt ist die Verlängerung der vielbefahrenen Schiersteiner Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz, die neu gebaut wird. Die Stadt Mainz hatte eine „Vier-plus-zwei-Lösung“ favorisiert - vier Fahrspuren plus Freigabe der zwei Standstreifen bei hohem Verkehrsaufkommen. Das Bundesverkehrsministerium beschloss in seinem Verkehrswegeplan aber sechs Spuren plus Standstreifen. Die Kosten werden nach bisherigen Angaben auf 136,5 Millionen Euro geschätzt.