Umfrageergebnisse Gendersprache ist für die meisten unwichtig

Dabei ergab die repräsentative Befragung von 1216 Menschen im vergangenen Sommer in der Einstellung zur Gendersprache kaum Unterschiede zwischen verschiedenen Alters-, Bildungs- und Einkommensgruppen. In den Großstädten allerdings war die Zustimmung deutlich höher als im übrigen Land: Ein Drittel (34 Prozent) der Menschen in Mainz, Koblenz, Ludwigshafen und Trier fand die Verwendung geschlechtergerechter Sprache wichtig, im übrigen Land war es nur gut jeder oder jede Fünfte. Frauen ist das Thema Gendern den Daten zufolge zwar wichtiger als Männern, aber auch nicht deutlich.