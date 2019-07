Gemüsefelder in der Pfalz brauchen mehr Bewässerung

Eine Bewässerungsanlage auf einem Feld. Foto: Stefan Rampfel/Archivbild.

Böhl-Iggelheim/Mainz Die Gemüsebauern in der Pfalz müssen ihre Felder in diesem Jahr mehr künstlich bewässern als sonst. „Eine Situation wie in diesem und im vergangenen Jahr hatten wir zuletzt 1976“, sagt der Vizepräsident des Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd, Johannes Zehfuß.

Von dpa

Der Beregnungsverband Vorderpfalz stellte seinen Mitgliedern im ersten Halbjahr 10,8 Millionen Kubikmeter Wasser zur Beregnung der Felder bereit, wie das Umweltministerium auf eine Landtagsanfrage der Grünen-Fraktion antwortete. Das waren 17,4 Prozent mehr als im Mittel der vergangenen Jahre. „Insbesondere im Gemüsebau mussten leichte, sandige Böden zur Vermeidung von Totalverlusten aufgrund ihrer geringen pflanzenverfügbaren Wasserkapazität in sehr kurzen Zeitabständen bewässert werden.“

„Wir müssen häufiger und intensiver beregnen“, sagt Zehfuß, der für die CDU auch im Landtag sitzt. „Weil wir trocken aus dem Winter gekommen sind, haben wir keine Reserven im Unterboden. Der ist richtig trocken, da staubt es.“