Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein in finanzieller Not

Koblenz Das Gemeinschaftsklinikum (GKM) Mittelrhein mit fast 4000 Mitarbeitern an fünf Standorten braucht kurzfristig Geld. Der Klinikverbund sprach am Mittwoch in Koblenz in einer Mitteilung von „einer schwierigen finanziellen Situation“.



Von dpa

Es sei entschieden worden, „die Kreditlinie bei den finanzierenden Banken zu erweitern“. Die sechs Gesellschafter des Unternehmens prüften zudem, kurzfristig zusätzliche finanzielle Mittel als Darlehen oder Kapitaleinlage zur Verfügung zu stellen. Exakte Summen wurden nicht genannt. Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft analysiert die Lage im Klinikverbund, wie zuvor die „Rhein-Zeitung“ (Donnerstag) berichtete.