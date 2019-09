Gemeinsames Treffen von SPD Hessen und Rheinland-Pfalz

Wiesbaden/Mainz Hessens scheidender SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel hat die enge Kooperation mit den Genossen im Nachbarland Rheinland-Pfalz deutlich gelobt. „Das ist eine extrem starke und verlässliche Zusammenarbeit“, sagte Schäfer-Gümbel der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden wenige Tage vor einer gemeinsamen Präsidiumssitzung.

Auf der Tagesordnung der Sitzung am kommenden Montag (23.9.) in Wiesbaden werden die Verkehrswende, die Finanzausstattung der Kommunen für die Pflege und Kinderbetreuung sowie die Vorbereitung des SPD-Bundesparteitags stehen, erklärte der 49-Jährige, der Anfang Oktober zur Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) wechselt. Faeser ist ihm bereits als Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag nachgefolgt. Auch an der Spitze der hessischen SPD will die Innenexpertin die Nachfolge von Schäfer-Gümbel antreten.