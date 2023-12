Kommunen Gemeindespitze zurückgetreten - Ministerium bedauert Schritt

Natürlich verfolge die Landesregierung das Ziel, möglichst gleichwertige Lebensbedingungen in den Städten und Dörfern des Landes zu erreichen und Ungleichheit durch Umverteilung zu minimieren, teilte das Innenministerium am Samstag mit. Nicht zuletzt deshalb gebe es den kommunalen Finanzausgleich. Es liege in der Verantwortung der Gemeinde zu entscheiden, ob sie beispielsweise die Hebesätze erhöht oder Einrichtungen zusammen mit anderen Kommunen betreibt. Und sie sei dabei nicht auf sich alleine gestellt. „Die kommunalen Gebietskörperschaften sind aber auch seit jeher zum Haushaltsausgleich gesetzlich verpflichtet. Das Gebot des Haushaltsausgleichs ist in allen Bundesländern - so auch in Rheinland-Pfalz - in der jeweiligen Gemeindeordnung gesetzlich vorgeschrieben.“