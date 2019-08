Gemeinde- und Städtebund: Zuzug schafft Interessenkonflikte

Mainz Der starke Zuzug von Menschen in Städte etwa im Rhein-Main-Gebiet kann nach Ansicht des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz neue Interessenkonflikte schaffen. „Einerseits wird erwartet, durch Verdichtung zusätzlichen Wohnraum zu schaffen“, sagte der Vorsitzende Aloysius Söhngen der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Notwendig seien vor dem Hintergrund des sich wandelnden Klimas mehr Grün und Frischluftschneisen. Söhngen forderte ein Umdenken. „Für die Lösung der Probleme darf man nicht nur den eigenen Kirchturm im Blick haben, sondern muss regional denken und in Kooperation mit den umliegenden Kommunen handeln.“ Während es in Ballungsräumen an Wohnungen mangele, stünden in ländlichen Räumen Wohnungen leer. Es sei sinnvoll, diese ländlichen Regionen mit einer schnellen und guten ÖPNV-Taktung zu erschließen. Planungsverfahren müssten beschleunigt werden. „Es darf nicht sein, dass in Deutschland ein Kilometer S-Bahn-Trasse von der Planung bis zur Umsetzung Jahrzehnte dauert.“