Gelockerte Corona-Regeln: Das Saarland schließt wieder auf

„Wir haben OFFEN" steht auf einem Schild vor einer Metzgerei geschrieben. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Weitreichende Lockerungen der Corona-Einschränkungen hat das Saarland angekündigt. Ab Montag können alle Geschäfte wieder öffnen, zudem Museen, Zoos, Spielplätze und Kosmetiker. Strenge Auflagen und das Abstandsgebot gelten aber weiter.

Nach wochenlanger Corona-Zwangspause stellt das Saarland die Weichen für eine schrittweise Rückkehr des öffentlichen Lebens. Am Montag treten eine Reihe von Lockerungen in Kraft, die die saarländische Regierung am Samstag beschlossen hat: So können Geschäfte unter Auflagen unabhängig von Größe und Sortiment wieder öffnen. Damit werde vorherige Regel gestrichen, dass Geschäfte bis maximal 800 Quadratmetern aufmachen dürfen. Entscheidend sei nun, dass pro 20 Quadratmetern Gesamtfläche nur ein Kunde zugelassen werde. „Das könnte auch ein Modell für ganz Deutschland sein“, sagte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU).

Der Ministerrat beschloss zudem, dass unter Auflagen auch Museen, Zoos, Freizeit- und Tierparks sowie Spielplätze unter freiem Himmel öffnen dürfen. „Gerade hier kommt es jetzt ganz besonders auf die Vorsicht und die Achtsamkeit jedes einzelnen an“, sagte Hans. Auch Friseure, Kosmetiker und Bildungsstätten dürften wieder aufschließen, sagte Hans. Auch Gottesdienste und gemeinsame Gebete in Kirchen, Synagogen und Moscheen seien unter Einhaltung von Schutz- und Hygieneregeln gestattet.

Hans betonte, bei allen Schritten gelte weiterhin die Maxime, die von Anfang an bestimmend gewesen sei: „So viel Öffnung wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig. Und diese Einschränkungen sind auch weiterhin notwendig, um die Corona-Pandemie in unserem Land unter Kontrolle zu halten.“ Bislang sei dies ganz gut gelungen. „Dennoch: wir haben die Pandemie noch längst nicht besiegt. Solange es kein Medikament oder keinen Impfstoff gibt, bleibt das Coronavirus eine tödliche Gefahr für uns alle.“

Zudem solle mit der Gastronomie und Hotellerie bis Ende des Monats ein Konzept zur Öffnung unter Auflagen erarbeitet werden. Eine Perspektive sei für diese Branche besonders wichtig, da sie besonders unter den Schließungen leide. Die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) sagte, man müsse auch über weitere Unterstützung für die betroffenen Betriebe in Form eines Rettungsschirms reden. Umsatzverluste führten viele an den Rand ihrer Existenzfähigkeit.

Mit der am Montag in Kraft tretenden neuen Rechtsverordnung seien „umfangreiche Änderungen auf den Weg gebracht“, sagte Rehlinger, die stellvertretende Ministerpräsidentin ist. „Sie sind allerdings nur ein Zwischenschritt.“ Nach ersten Erfolgen im Kampf gegen die Corona-Pandemie sei weiter Vorsicht geboten. „Wir haben, wenn man so will, im Moment die Pandemie im Griff. Allerdings auch nur im Moment.“

Ab Montag sind im Saarland auch „kontaktarme Sportarten“ im Freien wie Tennis mit maximal fünf Teilnehmern wieder möglich. Zudem darf man sich im öffentlichen und privaten Raum mit Familienmitgliedern, die nicht dem eigenen Haushalt angehören, treffen. Erlaubt ist es auch, sich nun mit Personen aus höchstens einem weiteren Haushalt zu treffen. Aus Schutzgründen werde aber geraten aber, die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken.

Das Gesundheitsministerium teilte am Samstag mit, dass im Saarland in Angleichung an die anderen Bundesländer die Mindest-Abstandsregelung von zwei Metern auf 1,5 Meter verringert werde. Am Montag beginnt auch für erste Schüler im Saarland wieder der Unterricht.