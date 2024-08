Mobilität Geliehene vier Räder - Carsharing wird beliebter

Die Energieagentur schätzt, dass aktuell in knapp 60 Städten oder kleineren Orten in Rheinland-Pfalz ein Carsharing-Angebot existiert - von Alzey in Rheinhessen bis Wörth ganz im Süden des Landes. Böckling sagt, in den größeren Städten von Rheinland-Pfalz stellten kommerzielle Anbieter bereits ein etabliertes Angebot an Carsharing bereit. Ein Beispiel ist „Book'n'Drive“, das unter anderem in Mainz und Koblenz aktiv ist. Von deren Seite heißt es, die Entwicklung in beiden Städten sei sehr positiv, das Angebot sei an beiden Standorten deutlich ausgebaut worden, man rechne mit weiterem Wachstum.