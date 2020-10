Geldstrafe nach Drohbrief an vier Kommunalpolitiker

Koblenz Nach einem Drohbrief an vier Kommunalpolitiker der Partei Die Linke in Rheinland-Pfalz ist ein 63-jähriger Mann zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 80 Euro verurteilt worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Montag auf Anfrage mit.

