Geldstrafe für FCK: „Mindestens acht Rauchtöpfe“ gezündet

Das Logo des 1. FC Kaiserslautern ist auf das Spielfeld gesprüht. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild.

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern muss wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans eine Geldstrafe in Höhe von 6440 Euro zahlen. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag, nachdem FCK-Anhänger vor dem Spiel beim SV Waldhof Mannheim am 1. September „mindestens acht Rauchtöpfe“ gezündet hatten.

