Geldautomaten-Sprenger in Luxemburg unterwegs

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild.

Mersch/Remich Zum zweiten Mal in dieser Woche ist in Luxemburg ein Geldautomat gesprengt worden. Nachdem unbekannte Täter bereits in der Nacht zum Dienstag einen Automaten in Remich an der Grenze zu Deutschland sprengten, war in der Nacht zum Donnerstag ein Automat in Mersch in der Landesmitte im Visier der Täter, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Trümmerteile seien durch die Luft geflogen. Verletzt wurde niemand. Das in dem Gerät enthaltene Geld sei gestohlen worden, hieß es. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. In beiden Fällen entstand großer Sachschaden.