Kriminalität Geldautomaten in Temmels an der Obermosel gesprengt

Trier · Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten in Temmels im Kreis Trier-Saarburg gesprengt. Die Polizei gehe von vier Tätern aus, teilte die Polizei in Trier am Montag mit. Laut Ermittlern betraten drei von ihnen einen Pavillon und sprengten den dortigen Geldausgabeautomaten.

27.03.2023, 09:51 Uhr

Der Schriftzug "Geldautomat" auf einem Geldautomaten. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der vierte Tatverdächtige habe währenddessen im Auto gewartet, hieß es. Nach der Tat flohen die Täter über die Bundesstraße 419 in Richtung Luxemburg in einem dunklen Audi. Ob Bargeld erbeutet wurde, war zunächst nicht bekannt. Auch Angaben zum Schaden lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen sollten sich melden. © dpa-infocom, dpa:230327-99-101652/3

(dpa)