Geldautomat in Worms gesprengt

Der Schriftzug "Polizei" an einem Polizeirevier. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Worms/Mainz Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen in Worms einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei in Mainz mitteilte, verständigten Anwohner die Ermittler, da sie durch laute Knallgeräusche wach geworden waren.

