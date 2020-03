Geldautomat in Westhofen gesprengt

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild.

Westhofen Erneut ist in Rheinland-Pfalz ein Geldautomat gesprengt worden. Unbekannte zerstörten in der Nacht zu Dienstag den Apparat einer Bank in Westhofen (Landkreis Alzey-Worms), wie die Polizei mitteilte. Die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest.



