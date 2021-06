Geldautomat in Pirmasens gesprengt

Pirmasens Unbekannte haben am frühen Montagmorgen einen Geldautomaten in einem Einkaufsmarkt in Pirmasens gesprengt. Sie hätten dabei den Alarm im Markt ausgelöst, teilte die Polizei mit. Anschließend seien die Täter nach ersten Erkenntnissen mit einem Auto entkommen.