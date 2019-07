Geldautomat in Neustadt an der Weinstraße gesprengt

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei. leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/Archiv.

Neustadt an der Weinstraße Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Neustadt an der Weinstraße einen Geldautomaten gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen seien danach zwei männliche Täter mit einem dunklen Auto und gestohlenen Kennzeichen geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Der Geldautomat stand im Vorraum einer Bankfiliale. Angaben zum Sachschaden konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Ermittler fahnden nun nach den Tätern.