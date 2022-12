Kriminalität : Geldautomat in Koblenz gesprengt: Kontrollaktion bei Prüm

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Koblenz/Prüm Unbekannte haben einen Geldautomaten an einer Hochschule in Koblenz gesprengt. Ob die Täter in der Nacht zum Donnerstag Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Nach der Tat seien sie mit einem dunklen Auto geflüchtet.

Ein Gebäude sei durch die Detonation beschädigt worden, eine genaue Schadenssumme gab die Polizei nicht bekannt.

In derselben Nacht suchte das Polizeipräsidium Trier nach kriminellen Gruppierungen, darunter Geldautomatensprengern. Dazu leiteten die Beamten für ihre Kontrollaktion den Verkehr auf der Autobahn 60 bei Prüm auf einen Parkplatz um. Vier Strafverfahren wurden dabei eingeleitet und eine mit Haftbefehl gesuchte Person festgenommen.

In Rheinland-Pfalz hat sich die Zahl der Geldautomatensprengungen innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Bis Mitte Dezember hat das Innenministerium 48 Fälle registriert. Im selben Zeitraum 2021 fanden 21 Sprengungen statt.

