Fahndung Geldautomat in Freckenfeld gesprengt

Unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden einen Geldautomaten in Freckenfeld (Kreis Germersheim) gesprengt. Ob die unbekannten Täter an das Geld des Automaten der Volks- und Raiffeisenbank gelangten, werde noch ermittelt, teilte die Polizei mit. Daher könne auch über die Schadenshöhe noch keine Aussage getroffen werden. Eine Fahndung laufe.