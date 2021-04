Geldautomat in Flonheim gesprengt: Fahndung läuft

Flonheim/Mainz Unbekannte haben in Flonheim einen Geldautomaten gesprengt und Beute gemacht. Der Sachschaden ist groß. In Bezug auf die Täter hat die Polizei eine Vermutung.

Unbekannte haben im Kreis Alzey-Worms einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt und Geld erbeutet. Wie viel in der Nacht zum Dienstag in Flonheim gestohlen wurde, müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Beamten gehen aufgrund der Vorgehensweise von einer „professionellen Tätergruppierung“ aus.