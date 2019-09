Geldautomat in Einkaufszentrum gesprengt: Täter flüchtig

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/Archiv.

Kaiserslautern Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in der Kaiserslauterner Innenstadt gesprengt. Anwohner wurden durch den lauten Knall wach und sahen mehrere Täter mit dem Auto wegfahren, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa